Rumkroasen auf dem Straßentrödel in Kervenheim

„So viel Trubel hatten wir schon lange nicht mehr“, freut sich Thorsten Hauschild, der diesjährige Organisator. Rund 50 Haushalte leben am Mühlenweg in Kervenheim, fast alle sind in der Nachbarschaft.

Neben Maibaumaufsetzen, Familienausflug und Weckmannessen hat hier zum siebten Mal auch ein gemeinsamer Straßentrödel seinen festen Platz im Jahreskalender gefunden. Jeder kann beitragsfrei mitmachen, nach abendlichem Kassensturz wandern sodann absprachegemäß 10 Prozent der Tageseinnahmen in einen Spendentopf zur Unterstützung der Dorfjugend.

Dreizehn Anwohnerinnen und Anwohner haben dieses Mal ihre Keller, Speicher, Kleiderschränke, Bücherregale und Kinderzimmer durchforstet, dazu gebastelt, Marmelade eingekocht und das Waffeleisen herausgeholt. In Vorgärten, Auffahrten und Garagen konnten bei herrlichstem Wetter etliche Besucher und Besucherinnen so manches Schnäppchen erhaschen, Fachgesimpel und gute Gespräche inklusive. „Das Schöne am Trödel ist ja“, so erklärt Sarah Hauschild ihrem Sohn, „dass man hier so rumkroasen kann.“ „Stimmt“, ist die unverzügliche Antwort „und, dass es Popcorn gibt!“