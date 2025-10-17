Ruhestand bei der Wallfahrtsstadt

Am 8. Oktober 2025 fand die offizielle Verabschiedung der langjährig Beschäftigten Angelika Fedke, Johannes Bongartz und Bruno Helmus durch Bürgermeister Dr. Pichler statt.

Angelika Fedke war seit 2007 bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer angestellt.

Zunächst übte sie die Tätigkeit als Schulsekretärin in der Grundschule Wetten aus. Von Dezember 2008 bis zu ihrem Wechsel in die Freistellungsphase ihrer Altersteilzeit war sie dann als kaufmännische Angestellte bei den Kevelaerer Stadtwerken beschäftigt. Dort war sie maßgeblich für den Bereich Kreditorenbuchhaltung und Versicherungen zuständig und hat das Team durch ihre immer freundliche und hilfsbereite Art bereichert.

Johannes Bongartz blickt auf eine 33-jährige Tätigkeit im Dienst der Wallfahrtsstadt Kevelaer zurück.

Seit 1992 ist Bongartz als Elektrikermeister beim städtischen Betriebshof beschäftigt. Er ist verantwortlich für die Bereiche Straßenbeleuchtung, Brunnenanlagen, Weihnachtsbeleuchtung und die elektrotechnische Unterstützung von städtischen Veranstaltungen. Auch die technischen Betriebe der Stadtwerke binden Bongartz aufgrund seines Fachwissens und seiner Erfahrung stets bei elektrotechnischen Planungen ein.

Er ist durch seine zuverlässige und verantwortungsvolle Art ein geschätzter Mitarbeiter und wird das Team des Betriebshofes aufgrund unvorhersehbarer Umstände noch für wenige Monate in einem geringeren Stundenumfang unterstützen, bevor er dann endgültig seinen längst geplanten Ruhestand antritt.

Bruno Helmus wurde im Dezember 1986 als Arbeiter am städtischen Betriebshof eingestellt. Am 1. Januar 2000 wurde er dann zum stellvertretenden Leiter des Betriebshofes bestellt und übte diese Funktion bis zum Eintritt in seine Altersrente am 31. Juli 2025 aus.

Helmus verfügt über ein großes handwerkliches Geschick und ist immer sehr bewandert im Umgang mit modernen Maschinen und technischen Hilfsmitteln gewesen, was unter anderem dazu beigetragen hat, Arbeitsabläufe zu optimieren und für Herausforderungen passende Lösungen zu finden. Seine Ehrlichkeit, sein Fleiß und seine Hilfsbereitschaft sorgten für ein hohes Ansehen in der Belegschaft, in der Bürgerschaft und den Vereinen.

Bürgermeister Dr. Pichler, Personalleiter Werner Barz, Personalratsvorsitzender Stefan Reudenbach und die jeweiligen Vorgesetzten der ausgeschiedenen Mitarbeitenden nutzten die Gelegenheit, Dank und Anerkennung für die jahrelange Tätigkeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer auszusprechen.