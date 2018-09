Sichtlich erstaunt und erfreut zugleich zeigte sich Pastor Alois van Doornick, ehemaliger Pfarrer an St. Quirinus Twisteden und an der St. Antonius Gemeinde Kevelaer, beim Gottesdienst an der „Sieben-Schmerzen-Kapelle“ in Kleinkevelaer.

Zahlreiche Besucher aus Twisteden und Kleinkevelaer waren zum traditionellen Gottesdienst erschienen und freuten sich ebenfalls ihren ehemaligen Pastor wiederzusehen. So begrüßte der erste Vorsitzende des Kapellenvereins, Theo Heuvens, den Geistlichen im Zelt an der Sieben-Schmerzen-Kapelle auch aufs Herzlichste.

Zwar sei der Pastor, auch nach seinem Weggang vor sieben Jahren, nicht größer geworden. Aber: „Erst nachdem Sie gegangen sind, haben wir Ihre wahre Größe erkannt“, sprach Heuvens damit wohl einigen Gläubigen aus dem Herzen. Denn seit seinem Fortgang habe sich im Dorf, wie in der Kirchengemeinde vie…

