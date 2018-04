Zur 2. Ordentlichen Mitgliederversammlung hatte der Runde Tisch Flüchtling (RTF), Verein zur Unterstützung und zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in Kevelaer e.V., eingeladen. Neben den üblichen Regularien, in denen der Vorstand einstimmig entlastet wurde, berichtete der Vorsitzende Ulrich Hünerbein-Ahlers von den Aktivitäten des Vereins.

Hier zeigte sich, dass sich im Laufe der Zeit eine Veränderung im Bezug auf den Handlungsbedarf des Vereins ergeben hat. Zwar finden weiterhin Sprachkurse und Sprachtreffs statt, die auch dringend erforderlich sind, aber die zu unterstützenden Flüchtlige sind mittlerweile schon so gut integriert, dass sie nicht mehr in speziell für sie eingerichtete Gruppen gehen wollen. Von- seiten der Flüchtlinge sei gesagt worden: „Wir wollen nicht mehr in Gruppen.“ So sind der Kochtreff, der Frauentreff, der Dienstagstreff, der Bewerbungskurs und das Zeitungsprojekt eingestellt worden. Dieser Wegfall höre sich zwar zunächst negativ an (der kleine runde Tisc…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.

Jetzt lesen, später zahlen Diesen Artikel RTF verändert seine Ausrichtung 0,49 EUR KB-Digital 14-Tage-Pass 14 Tage Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 3,50 EUR KB-Digital 6-Monate-Pass 6 Monate Zugang zu allen Inhalten, (keine automatische Verlängerung) 34,00 EUR KB-Digital Quartalsabo 3 Monat Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 17,90 EUR KB-Digital Jahresabo 1 Jahr Zugriff auf alle Inhalte (automatische Verlängerung, jederzeit kündbar) 54,90 EUR Jetzt kaufen, später zahlen Gutschein-Code einlösen Bereits gekauft? | Gutschein einlösen Abbrechen Powered by