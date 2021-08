Rouenhoff kommt auf Touren

Am 13. August 2021 startete der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff seine mehrwöchige Wahlkampf Rad- und Wandertour „Wir machen uns auf den Weg“ durch den Kreis Kleve.

Am 21. August tourt der Bundestagsabgeordnete gemeinsam mit Mitgliedern der Kevelaerer und Gelderner CDU sowie interessierten Bürger*innen mit dem Fahrrad durch die beiden Städte. Die Tour beginnt um 12:00 Uhr am Drachenbrunnen auf dem Gelderner Marktplatz und endet voraussichtlich gegen 19:30 am Gradierwerk in Kevelaer. Während der Radtour besteht die Möglichkeit, sich in Kapellen um ca. 14:30 Uhr an der Kirche oder in Wetten um ca.16:00 Uhr bei der Feuerwehr der Fahrradgruppe anzuschließen. Auf der Radroute werden neben diesen auch weitere Haltepunkte angesteuert u.a. St. Clemens Hospital Geldern, Schloss Haag, Sportplatz Wetten, Minigolfanlage Winnekendonk und der Skatepark in Kevelaer. Die Gelderner und Kevelaerer CDU freuen sich auf die Teilnahme Interessierter und den Austausch mit Stefan Rouenhoff MdB.