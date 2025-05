Rouenhoff ist Parlamentarischer Staatssekretär

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat den Kreis Klever Bundestagsabgeordneten Stefan Rouenhoff zum Parlamentarischen Staatssekretär ernannt.

Rouenhoff, der vor dem Beginn seiner Abgeordnetentätigkeit bereits in verschiedenen Funktionen im Bundeswirtschaftsministerium tätig war, freut sich auf die neue Aufgabe.

„Ich danke Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche herzlich für ihr Vertrauen. Die deutsche Wirtschaft steht angesichts globaler Umbrüche, des digitalen Wandels und Herausforderungen in der Energie- und Standortpolitik vor großen Herausforderungen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit der Ministerin und dem gesamten Haus an Lösungen zu arbeiten, die unser Land wirtschaftlich stärken und zukunftsfest machen. Es ist mir eine Ehre, in dieser verantwortungsvollen Funktion zum Wohle Deutschlands mitzuwirken“, erklärte der CDU-Abgeordnete.