Rosenmontagsbilanz der Polizei

Am Rosenmontag fanden im Kreis Kleve die Karnevalsumzüge in Kleve, Rees, Rees-Mehr, Goch, Uedem-Keppeln, Kevelaer, Issum-Sevelen und Geldern-Hartefeld statt. Aufgrund des starken Windes wurden die Umzüge in Rees und Mehr auf 13.11 Uhr, in Keppeln auf 14.00 Uhr und in Kleve und Sevelen auf 14.11 Uhr verschoben. Die Umzüge in Goch, Kevelaer und Hartefeld starteten wie geplant.

In Kevelaer besuchten nach Polizeiangaben rund 6.000 Zuschauer den Karnevalsumzug. Bei Jugendschutzkontrollen von 45 Personen wurden 9 Alkoholgebinde vernichtet. Die Polizei erteilte einen Platzverweis und nahm eine Person in Gewahrsam. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf.

Den Karnevalsumzug in Kleve besuchten etwa 12.000 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen von 285 Kindern und Jugendlichen wurden 252 Alkoholgebinde sichergestellt und 64 entsorgt. Die Polizei erteilte fünf Platzverweise und nahm drei Personen in Gewahrsam. Die Beamten nahmen eine Anzeigen wegen Gefährlicher Körperverletzung auf:

Gegen 16.50 Uhr zündeten Unbekannte in der Fußgängerzone an der Straße An der Münze vor einem Textilgeschäft einen „Polenböller“. Eine 17-Jährige verletzte sich am Bein und wurde mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Ein Polizeibeamter, der in unmittelbarer Nähe stand, erlitt vermutlich ein Knalltrauma. Er musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden und ist bis auf weiteres nicht dienstfähig. Hinweise bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

In Rees besuchten etwa 4.500 Personen den Karnevalszug, in Rees-Mehr waren es rund 3.500 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen von insgesamt 88 Personen wurden 55 Alkoholgebinde vernichtet. Die Beamten erteilte drei Platzverweise in Rees-Mehr.

Ein 22-jähriger Mann aus Rees leistete gegen 15.45 Uhr in einer Gaststätte an der Heresbachstraße in Rees-Mehr Widerstand gegen Polizeibeamte, nachdem er zuvor dort randaliert hatte. Der 22-Jährige schlug und spuckte nach den Beamten und beleidigte sie. Die Beamten blieben unverletzt. Der 22-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Den Karnevalsumzug in Goch besuchten etwa 11.000 Zuschauer. Bei Jugendschutzkontrollen von rund 127 Personen wurden 36 Alkoholgebinde vernichtet. Die Polizei erteilte 13 Platzverweise und nahm eine Person in Gewahrsam.

In Keppeln besuchten etwa 4.000 Zuschauer den Karnevalsumzug. Bei Jugendschutzkontrollen von rund 44 Personen wurden 20 Alkoholgebinde vernichtet. Ein 16-Jähriger musste wegen einer Alkoholintoxikation durch den Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Karnevalsumzüge in Sevelen und Hartefeld besuchten jeweils etwa 1.500 Zuschauer. Beide Umzüge verliefen aus polizeilicher Sicht störungsfrei.

