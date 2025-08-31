An diesem Sonntag vor 100 Jahren kam Röschen Schröer zur Welt Rosemaries Beichtstuhl neben der Basilika

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Rosmarie Reul

Das Leben der späteren Buchhändlerin Rosemarie Reul begann an der Basilikastraße 3 als zehntes Kind von Margarethe und Heinrich Schröer, der ab 1909 im Erdgeschoss von Röschens Geburtshaus eine Buchhandlung betrieb. Schon als Kleinkind „war ich immer an Vaters Seite“, erzählte sie einmal.

Die Bücher zogen sie in eine eigene Welt. Der 27. September 1944 war ein Mittwoch: Kevelaer wurde angegriffen; Bomben stürzten auf das Klarissenkloster, rissen Römerstraße und Biegstraße auf. Margarethe Schröer rief angstvoll nach ihrer Tochter. „Röschen, wo bist du?“ Die Tochter meldete sich nicht. Die Mutter fand sie in ihrem Zimmer, in ein Buch vertieft, fernab vom Krieg der Welten. Sie interessierte sich für Menschen und ihre Biografien, denn „der Mensch ist das Wesentliche“.

Die Mutter legte Wert darauf, dass das Mädchen einen Abschluss machte. Rosemarie lernte in Köln in einer angesehenen Buchhandlung, die dreimal von Bomben zerstört wurde. So kehrte sie in den Laden ihres Vaters zurück und erlebt…