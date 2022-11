Romantische Abendlieder mit Kollo und Alexander

Zwei namhafte Tenorgrößen gehen auf eine besondere Entdeckungsreise: René Kollo und Jay Alexander singen Abendlieder von Schubert, Brahms, Mendelssohn und Schumann. Die berühmten Lieder aus der Epoche der Romantik sind allesamt neu für Streichorchester arrangiert und in dieser Form erstmals im Studio aufwendig produziert worden. Nach der Veröffentlichung ihres Albums am 11. Februar 2022 gehen die beiden Klassikstars nun gemeinsam auf große Deutschlandtournee mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester.

Solistisch und im Duett

Das Konzerterlebnis verbindet zwei namhafte Stimmen, die sich in ihrer Verschiedenheit gegenseitig vortrefflich ergänzen. Die beiden Sänger sind im Duett und solistisch zu hören und erzeugen damit eine ganz neue Hörerfahrung dieser Lieder. Von der Zusammenarbeit zeigten sich Alexander und Kollo begeistert. „Trotz seiner großen Erfahrung vermittelt René Kollo nicht das Gefühl, als würde er über den Dingen stehen. Sondern er war voller Enthusiasmus und Energie und man spürte sofort: Die Musik steht im Mittelpunkt“, berichtet Jay Alexander von der Aufnahme. René Kollo untermauert die gute Partnerschaft mit dem Tenorkollegen: „Jay macht die eine Seite, ich die andere. Das fand ich gut. Ich hatte ihn schon ein paar Mal im Fernsehen gehört und jedes Mal gesagt: Der hat es gelernt.“

Mit den Liedern verbinden die Tenöre jeweils eine ganz eigene Geschichte. Das Wiegenlied von Brahms haben Jay Alexanders Eltern ihm als Kind gesungen und er hat es an seine eigenen Kinder weitergegeben. René Kollo bezeichnet sich selbst als Romantiker durch-und-durch. Für ihn sind die Texte jedoch auch von großer Relevanz, sie stellen den Ursprung von allem dar, von dem das Musikalische ausgeht. Er erzählt: „‘Die Winterreise‘ von Schubert ist ein revolutionäres Lied, eines, das angreift. Das ist ein Lied von Kommunismus und Revolution!“ Und auch „Der Wanderer an den Mond“, das häufig als andächtiges Kunstlied präsentiert wird, mutet bei Kollo volksliedhaft an.

Beide Tenöre haben schon Repertoire einer enormen Bandbreite gesungen. René Kollo ist nicht nur einer der legendärsten Wagner-Tenöre des 20. Jahrhunderts, er öffnet sich auch der sogenannten leichteren Muse. „Dass man Schlager so leicht und locker singen muss, darüber denken die Leute gar nicht nach, aber das ist nicht so einfach!“, erzählt er. Romantische Lieder hingegen haben in seinem Herzen einen ganz besonderen Platz: „Ich habe immer viele Liederabende gegeben. Ich habe mit Irwin Gage, der ja einer der besten Liedbegleiter war, die ganze Welt bereist. Vielleicht ist das Lied etwas zu kurz gekommen, weil ich immer so eingespannt war mit den großen Opernprojekten und Aufnahmen. Aber gibt es etwas Schöneres als die „Winterreise“ oder die „Dichterliebe“? Nee!“

„Romantische Abendlieder“, das mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester aufgenommen wurde, begeistert mit Liedern wie Schuberts „Im Abendrot“, „An den Mond“, Mendelssohns „Nachtlied“ und „Der Mond“ sowie Schumanns „Mondnacht“ und dem „Wiegenlied“ von Brahms. Für Jay Alexander war die Zusammenarbeit mit dem Orchester besonders intensiv: „Man kann sich ganz anders in diese Lieder hineinlegen und die Stimme einbetten, das war eine schöne Atmosphäre. Und das Orchester hat so differenziert und feinfühlig interpretiert – man hat gespürt, dass auch die Musiker mit Herzblut dabei waren.“ So ist ein Album mit Musik entstanden, die wie ein traumhaft-nächtlicher Spaziergang bei sternklarer Nacht anmutet.

Vom 01.-30. Dezember 2022 sind René Kollo und Jay Alexander gemeinsam mit dem Mitteldeutschen Kammerorchester in 16 Konzertsälen und Kirchen in ganz Deutschland zu erleben. Tickets sind erhältlich im Internet unter eventim.de, reservix.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Das Konzert im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer findet am 15. Dezember, ab 19 Uhr, statt.