Rom – Willkommen in der Ewigen Stadt

Viele Wege führen nach Rom – so auch die Reise der Pfarrgemeinde St. Antonius Kevelaer. In der Zeit vom 13. bis 17. Oktober 2024 macht sich eine Pilgergruppe aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer auf in die „Ewige Stadt“.

Begleitet wird diese Reise von Pastor Andreas Poorten, der mit den Pilgern vom Niederrhein an besonderen Orten der heiligen Stadt Gottesdienst feiern wird und die Reise spirituell begleitet.

Reiseveranstalter ist die Emmaus-Reisen GmbH in Münster – ein Garant für christliche Reisen und gute Organisation, für die sich die Verantwortlichen vor Ort ganz bewusst entschieden haben. Viele Kevelaerer kennen Emmaus-Reisen bereits von zahlreichen Reisen nach Rom, Assisi, Salzburg und Israel.

Immer eine Reise wert

Die Mitreisenden erleben Rom pur und facettenreich. Eine Stadt mit Bedeutung für das antike Weltgeschehen, die Hauptstadt Italiens und Sitz des Papstes. Viele sind am Ziel ihrer Träume, wenn sie auf dem Petersplatz stehen und die monumentale Petruskirche auf sich wirken lassen. Andere schätzen sich glücklich, wenn sie von einem der Hügel sich Rom zu Füßen legen können oder wenn sie Rom auf einem der zahlreichen Plätze der Altstadt als ein Lebensgefühl begreifen.

Bei dieser Reise, die mit einem Bustransfer ab Kevelaer und einem Direktflug beginnt, taucht man ein ins christliche und kulturelle Rom.

Kultur und Vielfalt

Bei geführten Spaziergängen entdeckt man den Petersplatz und den Petersdom, mehrere der zahlreichen Basiliken wie S. Maria Maggiore, die Basilika St. Johannes im Lateran, die Bischofskirche und St. Paul vor den Mauern.

Das Pantheon, der Trevi-Brunnen oder auch die Spanische Treppe werden beim geführten Weg durch die Altstadt besucht. Aber auch die Piazza Navona und die Piazza Fiori stehen auf dem Programm.

Eigene Gottesdienste im Petersdom und anderen Kirchen und die Generalaudienz mit Papst Franziskus sind Teil dieser Pilger- und Kulturreise.

Unterkunft findet die Gruppe im kirchlichen Übernachtungshaus „Casa Bonus Pastor“ in unmittelbarer Nähe zum Petersplatz. Frühstück und Abendessen sowie ein festliches Abendessen am letzten Tag des Aufenthaltes runden die Reise ab.

Interesse geweckt?

Weitere Informationen können dem Faltblatt „Rom – Willkommen in der ‚Ewigen Stadt‘“ entnommen werden. Dieses ist in den Pfarrbüros, den Schriftenständen oder auch direkt über Emmaus-Reisen Münster erhältlich. Weitere Informationen auch telefonisch unter 01737149446.