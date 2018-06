Am Montag, 18. Juni 2018, gegen 14.10 Uhr fuhr eine 18-jährige Frau aus Kevelaer mit einem Motorroller auf der Hubertusstraße in Richtung Egmontstraße. Als sie sich in Höhe der Grundschule befand, sah sie einen Rettungswagen im Einsatz, der ihr entgegenkam. Die 18-Jährige wollte zur Seite fahren und rutschte dabei auf nasser Fahrbahn aus. Bei dem Sturz verletzte sie sich schwer. Der Rettungswagen brachte die 18-Jährige zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.