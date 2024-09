Der Busman Rikscha

/ von Kevelaerer Blatt



Hast du das gesehen, Mechel? Unser Bürgermeister in einer Rikscha! Ist der Klimawandel bei uns schon so weit fortgeschritten, oder ist die Stadt so pleite, dass es für einen Dienst-Mercedes nicht mehr reicht? Da sitzt er so, quietschvergnügt, lässt sich den Fahrtwind um die Ohren wehen und hat die Hände in den Schoß gefaltet.

Recht hat er, denke ich, sollen sich auch mal andere für ihn abstrampeln. Das ist ja auch kein Sklavendienst, schließlich handelt es sich ja um ein Elektrogefährt, sicherlich mit Niersstrom betrieben. Der behelmten Dienstfahrerin jedenfalls scheint ihr Job zu gefallen.

Bürgermeister von Kevelaer zu sein, Mechel, muss auch schön sein. Weißt du, was so ein Stadtoberhaupt dem französischen Präsidenten und sogar dem amerikanischen Präsidenten voraus hat? Der darf so lange und so oft sein Amt ausüben, bis er nicht mehr wiedergewählt wird oder aus freien Stücken ausscheidet.

Jetzt will er es nochmals wissen, und er stellt sich erneut für eine Amtsperiode zur Wahl. Ja, ja, Mechel, natürlich hat er erst mal seine Frau gefragt, ob er das auch wirklich darf, du kennst ja den Spruch: „Hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau.“ Und, solange es ihm Spaß macht, warum soll er nicht erneut versuchen, weiterzumachen? Beim letzten Mal hat er ja 77 Prozent der Stimmen erhalten.

Davon können die meiste…