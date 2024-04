Dirk Winkels und Stefan Spittmann vom „Quiz im Löwen“ lassen den Löwen los: Sie planen Deutschlands größtes Outdoor-Quiz. Riesen-Rätselspaß im Forum Pax Christi

/ von Michael Nicolas

Dirk Winkels (l.) und Stefan Spittmann im Forum Pax Christ, in dem am 28. Juni Deutschlands größtes Outdoor-Quiz gespielt werden soll. Foto: Quiz im Löwen

Quizfrage: Wie viele Tische braucht man, wenn man Deutschlands größtes Outdoor-Quiz organisieren will? Gute Frage für die beiden Kevelaerer Dirk Winkels und Stefan Spittmann. Die versuchen nämlich gerade genau das. Und sie sind sich ziemlich sicher, dass ihr Outdoor-Refugium für den Riesen-Rätselspaß, das Forum Pax Christi am Kevelaerer Kapellenplatz, am 28. Juni richtig voll werden wird.

Seit März 2018 organisieren Dirk Winkels und Stefan Spittmann mit viel Leidenschaft das „Quiz im Löwen“. Die Termine im Goldenen Löwen, quasi in Rufweite des Kapellenplatzes, sind regelmäßig kurz nach Bekanntgabe ausgebucht. Kein Wunder: maximal 100 Leute passen in die Kevelaerer Kult-Gaststätte von Irmgard Baers. „Das wird meistens ganz schön eng“, sagt Stefan Spittmann, der sich gemeinsam mit seinem Kollegen Dirk Winkels natürlich über die Riesen-Resonanz des Kneipen-Quiz freut, mit der in den Anfängen 2018 niemand so wirklich rechnete. Mittlerweile blicken sie auf über 30 Quizrunden zurück, auf Herren- und Ladies-Specials und auf zwei Online-Ausgaben, die sie unter dem Motto „#bleibzuhause“ durchführten, um den Spaß in der Pandemie nicht abreißen zu lassen.

Hunderte von Fragen zu Dutzenden von Kategorien haben sich die beiden ausgedacht und recherchiert – immer auch mit Blick auf aktuelle Themen. Die Vorbereitung dauert Wochen, und manchmal hätten ihre „besseren Hälfen“ schon mal an…