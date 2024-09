Richtiges Kirmeswetter

Den Startschuss der Kirmestage in Twisteden gab das Oktoberfest im Festzelt am Freitag, 20. September 2024. Nun schon zum sechsten Mal feierte das Dorf das traditionell bayrische Fest.

Der Samstag stand dann ganz im Zeichen der Kinder. Für sie konnten die Geselligen Vereine nicht nur ein Kinderkarussell besorgen, sondern auch einen Süßigkeiten-stand und einen Spielstand mit Dosenwerfen und Pfeilwerfen. Dort konnten die Kinder so einiges an Preisen gewinnen. Damit auch jedes Kind die Chance hatte, die Kirmes zu genießen, wurde im Vorfeld an alle Kinder der St. Franziskus-Grundschule und des Quirinus-Kindergartens eine gut gefüllte Kirmestüte mit Freikarten für das Kinderkarussell, eine Portion Pommes oder Zuckerwatte und ein Freigetränk verteilt. Im Kirmeszelt konnten die Kinder sich außerdem noch ein Tattoo abholen. Das alles bei perfektem Septemberwetter. Um 18 Uhr startete dann der offizielle Teil mit der Proklamation des Hofstaats (König Alexander Hecks mit seiner Königin Alicia Teeuw und Prinzessin Sabrina Hußmann mit ihren Ministern und Ministerinnen). Ab 20 Uhr wurde dann im Kirmeszelt gefeiert.

Am Sonntag fand der Frühschoppen des Musikvereins Eintracht statt (Bericht unten). Doch das war nicht alles, was am Sonntag geboten wurde. Die älteren Kinder kamen ab 12 Uhr beim „9-D-VR-Simulator“ mit 50 verschiedenen Filmen und 4-er Bungee auf ihre Kosten.

Der Hauptfesttag am Montag startete um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst. Gerade als alle die Kirche betreten hatten, begann der einzige Regenschauer der Kirmestage. Doch als es Zeit wurde, sich für den großen Umzug durch das Dorf aufzustellen, kam schon wieder die Sonne raus und alle konnten trocken durch die Stadt ziehen.

Am Ehrenmal wurde ein Kranz zum Totengedenken niedergelegt, bevor es weiter zur Königsresidzenz ging. Dort gab es eine kurze Pause, bevor es zum Fahnenschwenken auf den Dorfplatz ging. Von da aus führte der Weg direkt zum Kirmeszelt. Dort begann um 18.30 Uhr der Königsgalaball, bei dem der Abschluss der Kirmes ausgiebig gefeiert wurde.