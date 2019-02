Richtfest beim Gradierwerk

Am Dienstag, 26. Februar 2019, wurde unter großer Beteiligung der Bevölkerung auf der Hüls das Richtfest für das Gradierwerk im Solegarten St. Jakob gefeiert. Aus luftiger Höhe verkündete Zimmermann Ronny Ballerstein den traditionellen Spruch, nachdem Sandra Kimm-Hamacher von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung und Bürgermeister Dominik Pichler die zahlreichen Gäste begrüßt hatte. Danach wurden Interessierte in mehreren Gruppen durch am Projekt beteiligte durch das Gradierwerk geführt und hatten Gelegenheit, Fragen zu stellen.

Hier geht’s zur Bildergalerie…