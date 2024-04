Neun Jahrzehnte in Kevelaer – Eine Reise durch Zeit und Erinnerungen Ria Flücht feiert 90 Jahre

/ von Rudolf Beerden

Ria Flücht Foto: privat

Am Donnerstag, 11. April 2024, erreicht Ria Flücht, geborene Ginters, einen bemerkenswerten Meilenstein: ihren 90. Geburtstag. In Kevelaer geboren und aufgewachsen, hat sie das Stadtbild und die Gemeinschaft über viele Jahrzehnte hinweg miterlebt und geprägt.

Liebevolle Familie

Rias Lebensgeschichte ist eng mit der Stadt Kevelaer verwoben. Auf der Josefstraße wuchs sie in einer liebevollen Familie mit zwei Brüdern auf. Ihre Jugend war geprägt von den einfachen Freuden des Lebens in einer eng verbundenen Gemeinschaft. In Kevelaer fand sie auch die Liebe ihres Lebens, Karlheinz Flücht, mit dem sie 1958 den Bund fürs Leben schloss. Gemeinsam begründeten sie eine Familie, die mit drei Kindern und später sieben Enkel- sowie zwei Urenkelkindern zu einem großen Familienkreis heranwuchs. Ihr gemeinsames Glück wurde durch die Feier ihrer Goldenen Hochzeit im Jahr 2008 gekrönt, ein Ereignis, das die tiefen Wurzeln ihrer Liebe und Verbundenheit zeigte.

Trotz des Verlusts ihres Mannes im Jahre 2013, mit dem sie 55 Jahre verheiratet war, und eines Sohnes im Jahre 2018 hat Ria ihre Lebensfreude nie verloren. Heute lebt sie in Winnekendonk und genießt ein aktives Leben voller Hobbys und Unternehmungen. Ob beim Stricken, Rommé spielen, Reisen oder Teilnehmen …