Auszeichnung für Verdienste um kulturelle Entwicklung Rheinlandtaler für die „ TheaterWerkstatt “

/ von Michael Nicolas

Okay, das offizielle Übergabefoto mit Christoph Gerwers (o.l.), Sven Kaiser, Gertrud Kersten (r.), Barbara Stephan (2.v.l. GF Haus Freundenberg) Anna-Zimmermann Hacks (m.) und Ensemblemitgliedern durfte auch nicht fehlen. Foto: nick

Das hat die TheaterWerkstatt Haus Freudenberg so wohl auch noch nicht erlebt: Die Mitglieder blickten von einer proppenvollen Bühne auf leere Ränge im Zuschauerraum.

Das lag in diesem Falle aber nicht etwa an mangelndem Interesse, sondern daran, dass die Initiatorin und Regisseurin Anna Zimmermann-Hacks die Ensemblemitglieder nach den Reden zur Verleihung des Rheinlandtalers durch den LVR im Bürgerforum in Geldern nach und nach allesamt auf die Bühne gebeten hatte.

Eine eindrucksvolle Demonstration sowohl der Gruppenstärke – obschon längst nicht alle kommen konnten – , als auch des Zusammenhalts. Da reihten sich die Rednerinnen und Redner gerne ein: der Gelderner Bürgermeister Sven Kaiser, die stellvertretende Vorsitzende der Landschaftsversammlung Rheinland, Gertrud Kersten, die auch die Laudatio gehalten hatte, sowie Landrat Christoph Gerwers.

Dass aus einer schlichten Beschäftigungsmaßnahme mal eine so erfolgreiche Theatergruppe werden würde, war längst nicht klar, als Anna Zimmermann-Hacks vor Jahren die Gruppe erstmals zusammenrief, die ab 2013 dann auf der Bühne stand. Mittlerweile füllt die Theaterwerkstatt Hallen in Kevelaer, Kleve und Geldern, oft sogar mehrmals. „Alles fing mit gerade einmal 20 Leuten an, heute sind es rund 100, die zum Erfolg beitragen. Für die TheaterWerkstatt von Haus Freudenberg ist dabei jedes Mitglied, ob mit oder ohne Behinderung, gleich wertvoll und wichtig“, betonte denn auch Gertrud Kersten in ihrer Laudatio.