Mit der Aktion „Sterntaler” konnten fast 60 Kinder in Kevelaer beschenkt werden Rewe-Kund*innen erfüllen Kinder-Wünsche

Die Beteiligten freuen sich über eine gelungene Geschenke-Aktion: (v.l.) Mohammad Khalil (Marktmanager Rewe-Markt), Rainer Morawietz (1. Vors. Tafel), Hanni Hentemann (Schriftf. Tafel), Maria Liethof (Büro-Ass. Rewe-Markt), Gudrun Blumenkemper (Koordinatorin Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze) und Udo Fischer (ehrenamtl. Marketing für die Aktion). Foto: nick

Ein geschmückter Tannenbaum, ein flauschiger roter Vorhang, ein kleiner Weihnachtsmann – was da bei Rewe im Kauf-Center zwischen Kühlregal und Wursttheke steht, könnte man auf den ersten Blick für eine ganz ,normale‘ Weihnachtsdekoration halten. Wäre da nicht diese kleine klappbare Wand, die das alles umgibt.

Und an der waren bis zum 3. Advent mehr als 50 Wünsche versammelt – die jetzt zum Fest alle erfüllt werden können. Fast 60 Kinder in Kevelaer können dank der Aktion „Sterntaler“ unterm Tannenbaum zu Weihnachten Geschenke auspacken. Fast 60 Kinder, die sonst womöglich leer ausgegangen wären.

Vor etlichen Jahren rief Rewe die Aktion ins Leben. „Wir wollten sie hier in Kevelaer unbedingt fortführen“, sagt Marktmanager Mohammad Khalil, der gemeinsam mit seiner Büro-Assistentin Maria Liethof den Platz im Supermarkt schaffte und die Wunschzettel ausgab. Zunächst an die Kevelaerer Tafel und das örtliche Caritas-Centrum, denn die wählten in Frage kommende Familien unter ihren Kund*innen aus.

Anonym beschenken

Die Geschenke werden anonym verschenkt. 58 Wunschzettel kamen ausgefüllt zurück, h…