Reul wirbt in Kevelaer für Nähe zur Polizei

Bei der Aktion „Coffee with a cop“ hat NRW-Innenminister Herbert Reul am Mittwoch in Kevelaer den direkten Austausch mit Bürgerinnen und Bürgern gesucht. Auf dem Peter-Plümpe-Platz war die Veranstaltung gut besucht; neben vielen Besucherinnen und Besuchern kamen auch zufällig vorbeikommende Gäste mit den Einsatzkräften ins Gespräch.

Offener Austausch am Platz

Das Format setzte bewusst auf Nähe und Offenheit. Bei Kaffee, Cappuccino oder Espresso konnten die Menschen mit Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten verschiedener Dienststellen sprechen, Fragen stellen und Sorgen ansprechen. Auch Vertreter der regionalen Politik waren vor Ort, darunter Landrat Christoph Gerwers, der Landtagsabgeordnete Stephan Wolters sowie Kevelaers Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.

Reul stellte sich dort für eine Stunde den Fragen der Besucher. Im Gespräch betonte er, dass für ihn vor allem der direkte Kontakt zwischen Polizei und Bevölkerung zählt. „Es gibt nichts Besseres als Mensch-zu-Mensch-Kontakt“, sagte der Minister mit Blick auf den Austausch vor Ort. Ob sich der Effekt solcher Begegnungen exakt messen lasse, sei für ihn zweitrangig; wichtig sei, dass überhaupt etwas in Bewegung komme.

Prävention im Blick

Der Minister ordnete das Format auch politisch ein. „Coffee with a cop“ stammt aus den USA, wo das Verhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung teils angespannt ist. Für Nordrhein-Westfalen sei die Aktion aus seiner Sicht keine bloße Imagekampagne, sondern ein sinnvolles Instrument, um Polizeiarbeit näher an die Menschen zu bringen und den persönlichen Austausch zu verstetigen.

Inhaltlich ging es vor Ort nicht nur um allgemeine Sicherheitsfragen, sondern auch um sehr konkrete Alltagsthemen. Reul berichtete, dass mit Besuchern unter anderem über Fahrräder, Pedelecs, Schutz im Straßenverkehr und ältere Verkehrsteilnehmer gesprochen wurde. Gerade bei der Verkehrssicherheit sieht der Minister Handlungsbedarf, weil die Unfallzahlen im Rad- und E-Bike-Verkehr hoch seien.

Dabei verwies Reul auch auf die Verantwortung aller Verkehrsteilnehmer. Zu schnelles Fahren, Unachtsamkeit und Ablenkung seien häufige Ursachen für Unfälle, sagte er mit Blick auf Pedelec-Fahrer ebenso wie auf Autofahrer, die am Steuer das Handy nutzen. Seine Botschaft: Mehr Aufmerksamkeit im Alltag könne viele Probleme verhindern.

Polizei und Politik vor Ort

Auch die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten nutzten den Termin zum offenen Austausch. Der „Coffee-Truck“ mit Barista-Ausstattung sorgte für Getränke, während an den Infoständen unter anderem über Kriminal- und Unfallprävention informiert wurde. Das Publikum nutzte die Gelegenheit zu vielen Gesprächen in entspannter Atmosphäre.

WDR Lokalzeit Duisburg berichtet

Außerdem war ein WDR-Team vor Ort; der Beitrag wird heute Abend in der „Lokalzeit Duisburg“ um 19:30 Uhr ausgestrahlt.