Rettung der Alden Twester Kerk

Vielen Twistedener Bürgerinnen und Bürgern, aber auch so manchem Besucher, ist der Zustand der alten Twistedener Kirche aus dem Jahre 1471 auf dem Friedhof, im Dorf vielfach „Alde Kerk“ betitelt, „ein Dorn im Auge“. So verfällt dieses jahrhundertealte Denkmal im Laufe der Jahre immer mehr, auch das direkt angebaute Kriegerdenkmal. Jetzt hat ein Kreis von Twistedener Bürgerinnen und Bürgern die Initiative ergriffen, um dieser traurigen Entwicklung Einhalt zu gebieten. Es sind Verantwortliche aus Twistedener Vereinen, die sich zusammengefunden haben und dem weiteren Verfall des Gebäudes einen Riegel vorschieben und der Kirche eine neue Zukunft geben wollen. Nach umfangreichen Vorgesprächen mit Behörden und mit der Kirche hat sich dieser Kreis dazu entschlossen, einen gemeinnützig anerkannten Verein zu gründen, den Verein „Alde Twester Kerk e. V.“. Dieser Verein verfolgt den Zweck, sich dem Erhalt und der für dieses Bauwerk angemessenen Nutzung zu widmen.

Informationen wird es dazu in einer Bürgerversammlung geben, die gleichzeitig als Gründungsversammlung stattfinden wird: Jede und jeder Interessierte ist eingeladen. Hier kann man sich über die Ideen der Initiatoren informieren und austauschen. Wer möchte, hat auch die Möglichkeit, Mitglied des Vereins „Alde Twester Kerk e. V.“ zu werden: Jeder ist herzlich willkommen.

In der Versammlung sollen Fragen beantwortet, die weiteren Planungen erläutert und auch der neue Verein auf den Weg gebracht werden. Diese Gründungsversammlung wird am Montag, 25. November 2024 um 19.00 Uhr im Bürgerzentrum, IBC Twisteden, Dorfstraße 2, stattfinden. Wer also am Fortbestand des ältesten noch erhaltenen Gebäudes im Dorf interessiert ist, wer diesen neuen Verein mit gründen möchte und wer schon länger auf eine sachliche Information zu diesem Thema wartet, ist eingeladen.