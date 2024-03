Die dritte Auflage der Retroparty „Music for the Masses“ findet am 13. April 2024 um 20 Uhr im Knoase Saal in Wetten statt. Bei der ersten Veranstaltung im Januar 2023 feierten knapp 400 Gäste mit den Gastgebern Thomas Molderings, Andreas Schattmann und Jürgen Borghs.

Für die Party im April haben sich die Organisatoren eine Erweiterung der Party überlegt. Neben dem beliebten DJ Heiko Naß konnten die Coverband RoxxBoxx für den Abend gewonnen werden. Die Coverband serviert den Livemusik-Fans viele Hits aus der Rock- und Popmusikgeschichte.

DJ Heiko und Roxxboxx wechseln sich während der Party ab und unterhalten euch mit feinstem Rock, Pop und Wave aus den 70er und 80er Jahren.

Tickets zur Veranstaltung können an folgenden VVK-Stellen erworben werden: im Brauhaus Kävelse Lüj, bei Euronics Heckens, bei der Bücherstube Aengenheyster, bei der Dorfbäckerei Steegmanns und online unter: https://shop.ticketpay.de/4M2Z7EEN.