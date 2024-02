Restaurierung der Basilika-Orgel beendet

Mit großer Freude blicken sowohl der Orgelbauverein Kevelaer als auch die Kirchengemeinde St. Marien Kevelaer auf das gelungene Werk zurück. Wie in früheren Berichten schon mal aufgezeigt, musste die Basilika-Orgel, die größte romantische Orgel der Welt, aufwändig restauriert werden. Außerdem wurden in dem Zusammenhang noch viele fehlende Register ergänzt, die seit Kriegsende nicht mehr eingebaut werden konnten.

Die Maßnahme an diesem bedeutenden Instrument – die Orgeln und Orgelmusik wurden inzwischen zum Weltkulturerbe erklärt – wurde durch erhebliche Förderung aus Bundes- und Landesmitteln unterstützt. St. Marien und Orgelbauverein mussten und müssen natürlich noch einen erheblichen Beitrag zu den Kosten leisten.

Die Fachleute, die in den vergangenn Tagen Gelegenheit hatten, diese restaurierte Orgel zu hören, sind voll des Lobes. Seit mehr fast 80 Jahren hat dieses Instrument nicht mehr so klingen können. So ist es kein Wunder, dass sich schon jetzt namhafte Künstler aus der ganzen Welt für diese tolle Orgel interessieren und ihren Besuch angekündigt haben. So wird es in den nächsten Jahren, neben festlich geprägten Gottesdiensten auch viele Konzerte, oft geprägt durch viele Gast-Künstler, geben. Auch die heimischen Organisten, allen voran Elmar Lehnen und Paul Lammers, sind begeistert von der neuen Klangkultur der Orgel.

Der Orgelbauverein hat das Jahr 2024 zum Orgel-Festjahr erklärt und schon viele Konzerte verschiedenster Art geplant. Die Programme dazu gehen gerade in den Druck. Beginnen wird das Jahr im Februar mit der Wiederinbetriebnahme der Orgel, einem Konzert, das nicht öffentlich, sondern den Mitgliedern, Orgelpaten und Sponsoren vorbehalten ist. Ab März startet dann die besondere Konzert-Reihe.

Wer sich für diese Konzerte interessiert, schaue doch einfach schon mal rein in die digitale Version des Konzertprogramms, die ab sofort auf der Webseite des Orgelbauvereins verfügbar ist. Dafür muss man nur auf dem unteren Teil der Seite mit dem Orgelprogramm 2024: Orgelprogramm 2024 – Orgelbauverein Kevelaer e. V. (orgelbauverein-kevelaer.de) einfach auf das Bild mit der Broschüre klicken. Dann blättert man durch das ganze Jahresprogramm. Über die Seite des Orgelbauvereins oder der Wallfahrt-Kevelaer.de kann man dann auch schon Tickets buchen.