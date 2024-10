Restaurierte Gemälde zurück im Museum

Im Jahr 2021 erhielt der Verein für Museumsförderung Kevelaer e. V. eine Schenkung der Eheleute Dr. Georg und Eva Ratermann aus Mülheim an der Ruhr. Die privat geführte Kunstsammlung entstand über viele Jahre und hat sich zu einer vielfältigen und außergewöhnlichen Sammlung entwickelt. Sie umfasst Objekte aus unterschiedlichen Epochen und Gattungen. Darunter finden sich Werke von Künstlern wie Wilhelm Lehmbruck, Otto Mueller, Max Slevogt, Ernst Barlach oder Markus Lüpertz.

Da einige der Objekte in keinem guten Zustand in das Museum gelangt sind, sieht es das Niederrheinische Museum aus konservatorischen Gründen als notwendig an, die besonders gefährdeten Objekte nach und nach restaurieren zu lassen.

Nachdem im vergangenen Jahr bereits die ersten Werke durch die Restaurierungswerkstatt Fobes & Schäfer in Köln restauriert worden sind, war es dank der großzügigen Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, des Betreibervereins des Museums und des Vereins für Museumsförderung Kevelaer e. V. möglich, fünf weitere Gemälde in Auftrag zu geben.

Seit August hängen die Werke unter anderem von Werner Gilles, Henryk Berlewi und von Reinhold Ewald wieder in der Ausstellung und strahlen in neuem Glanz. Interessierte Besucherinnen und Besucher sind herzlichst dazu eingeladen, die restaurierten Werke zu bestaunen und sie einmal vor Ort in Augenschein zu nehmen.