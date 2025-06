Rekordbeteiligung bei der zehnten BIG Challenge

Die BIG Challenge geht in ihre zehnte Runde – und das mit einem echten Meilenstein: Mit bereits 295 angemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmern verzeichnet der diesjährige Sport- und Benefiztag am 14. Juni 2025 in Bruchhausen-Vilsen (Kreis Diepholz) die höchste Teilnehmerzahl in der Geschichte der Veranstaltung.

Ziel ist es auch in diesem Jahr, mit sportlichem Einsatz Spenden für die Krebsforschung zu sammeln – getreu dem Vereinsmotto: „Aufgeben kommt nicht in Frage!“

Mitmachen kann jeder – ob als Einzelstarter oder im Team. Die Online-Anmeldung ist noch bis zum 10. Juni möglich. Kurzentschlossene haben sogar am Veranstaltungstag selbst noch die Möglichkeit zur Teilnahme.

Die Veranstaltung bietet für jeden das passende Format:

Radfahrer können einen ca. 40 km langen Rundkurs beliebig oft absolvieren.

Läufer und Walker starten auf einer ca. 8 km langen Strecke.

Start ist ab 5 Uhr morgens, die letzte gemeinsame Zieleinfahrt ist für 17 Uhr geplant.

Entlang der Strecke sorgen mehrere Verpflegungsstände für das leibliche Wohl – betreut wie gewohnt von den Landfrauen.

Ein interessantes Rahmenprogramm am Start- und Zielort bietet zudem Unterhaltung für Besucher und Teilnehmer.

Noch höher hinaus

Im vergangenen Jahr konnte die BIG Challenge ein Spendenergebnis von beeindruckenden 216.000 Euro erzielen – 2025 soll diese Summe übertroffen werden. Denn der Bedarf an Mitteln für die Krebsforschung ist weiterhin groß.

Die Spendengelder gehen zu 100 % in die Krebsforschung, da die Organisation vollständig ehrenamtlich arbeitet. Insgesamt wurden in den letzten zehn Jahren fast 2 Millionen Euro an verschiedene Forschungsprojekte weitergeleitet – damit ist die BIG Challenge inzwischen der größte Einzelspender der Deutschen Krebshilfe.

In diesem Jahr fließen die Spendengelder auf Beschluss der Mitgliederversammlung zu:

75 % an die Universität Jena für ein Projekt zur KI-unterstützten Kopf- und Halschirurgie bei Krebserkrankungen.

25 % an die Deutsche Sporthochschule Köln zur Entwicklung von Bewegungsprogrammen für Krebspatienten.

Erstmals werden zudem jeweils 5.000 Euro an die drei Veranstaltungsorte Bruchhausen-Vilsen, Kevelaer (Rheinland) und Eschwege (Nordhessen) zur Unterstützung regionaler Krebsprojekte ausgeschüttet.

Jetzt anmelden

Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es unter: www.bigchallenge-deutschland.de.