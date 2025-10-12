Der Busman Reif

/ von Kevelaerer Blatt



Der Herbst ist die Zeit der Reife, besonders der Monat Oktober.

Wieder einmal haben wir allen Grund, ein Erntedankfest zu feiern.

Überall waren sie zu sehen, Mechel, die Maschinen auf den Feldern, die das braune Gold, unsere Kartoffeln, aus dem Boden holten.

Diesmal hatte es der liebe Gott gut mit der Natur gemeint und den Landwirten eine Rekordernte beschert.

Ob die sich darüber sehr gefreut haben, weiß ich nicht, da ja bekanntlich Angebot und Nachfrage die Preise bestimmen.

Eins glaube ich aber ganz bestimmt: Die Kartoffel-Chips werden nicht billiger. Der Handel findet schon seine Gründe: Ja, ja, die Ernte war gut, aber das Fett ist teuer und die Energiekosten gehen durch die Decke.

Spätestens bei der nächsten Fußball-Übertragung, ich gebe es ja zu, Mechel, werde ich aber wieder schwach werden und mir eine Packung Chips bei einer Flasche Bier gönnen.

Die Hersteller haben da ein Suchtmittel reingetan: „Tml“. Was das heißt? Ganz einfach: „Tüte muss leer!“

Um das biologische Gleichgewicht in meinem Körper wiederherzustellen, bedarf es eines Gegenmittels.

Äpfel sollen sehr gesund sein. Wie sag…