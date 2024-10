Reibekuchenverkauf am Minigolfplatz

Am Samstag, 5. Oktober 2024, findet am Minigolfplatz in Winnekendonk, Grüner Weg 25 ein Reibekuchenverkauf statt.

Beginn ist ab 11.30 Uhr. Verkauft wird, solange der Vorrat reicht. Der frischgebackene Reibekuchen darf gerne auch mitgenommen werden.

Der Gesamterlös wird an die betroffene Familie der gebürtigen Winnekendonkerin Hildegard G. gespendet (Hotel Reichsschenke / Ritter Götz in Kröv).

Auch weitere Spenden sind herzlich willkommen. Vor Ort wird eine Spendenbox stehen.

Die Organisation übernimmt die Gruppe „Freiwillig“.