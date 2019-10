Regionsmeisterin Zeitz-Kempkens

Beim Klosterlauf in Kamp Lintfort zeigten die Läufer und Läuferinnen der Trainingsgruppe „RunAthletik“ aus Kevelaer sehr gute Leistungen. Markus Pauels und Franz Joosten gingen über die 10 Kilometer an den Start. Markus bestätigte seine ausgezeichneten Trainingsleistungen und erzielte in der Zeit von 42:53 Minuten persönliche Bestzeit und den 5. Platz bei den Männern.

Über den Halbmarathon (21,1 Kilometer) gingen Danni Zwiener, Ivonne Thesing, Anna van den Hövel, Nicole Joosten, Ralf Kempkens und Ulrike Zeitz-Kempkens an den Start. In diesem Lauf wurde zugleich die Regionsmeister aus dem Landesverband Nord gesucht.

Und hier war Ulrike Zeitz-Kempkens wieder zur Stelle. Auf den nicht leicht zu laufenden Rundkurs mussten einige Höhenmeter absolviert werden. Uli lief außer Rand und Band und gewann die Frauenwertung in schnellen 1:36:42 Minuten. Somit kommt die neue Regionsmeisterin aus Kevelaer. Unglaublich auch, dass Uli in der Gesamtwertung des Rennens den 4. Platz belegte.

Fotos: privat