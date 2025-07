Regionalwallfahrt nach Kevelaer

Die katholischen Frauengemeinschaften der Pfarrgemeinden aus dem nördlichen und mittleren Teil des Kreises Kleve, der sog. Region, sind eingeladen, sich auf den Weg nach Kevelaer zu machen.

Die katholische Frauengemeinschaft (kfd) St. Marien Kevelaer zeigt sich in diesem Jahr verantwortlich für die seit vielen Jahren bestehende Regionalwallfahrt.

Start ist am Dienstag, 15. Juli, um 15 Uhr an der Hubertuskapelle in Kevelaer, Keylaer 68. Um das Motto „Pilger der Hoffnung“ auch im Wortsinn zu leben, machen sich die Frauen nach einer Begrüßung und einem Impuls von der Hubertuskapelle auf den Weg zur Gnadenkapelle (ca. 2 km).

Um 15.45 Uhr treffen sich die Frauen zu einem Gruß an Maria vor der Kevelaerer Gnadenkapelle, anschließend, gegen 16 Uhr, ist die Messfeier im Forum Pax Christi, gestaltet durch die kfd St. Marien Kevelaer. Zelebrant ist Pfarrer Sebastian Frye, für die musikalische Begleitung sorgen Anton Koppers und Hubert Lemken.

Das Leitwort der diesjährigen Wallfahrt „Unterwegs zu Maria als Pilger der Hoffnung“ ist angelehnt an das Motto des Heiligen Jahres 2025. Ob in der stillen Begegnung bei der „Trösterin der Betrübten“ an der Gnadenkapelle oder beim gemeinsamen Gebet oder bei der Messe – die Wallfahrtszeit 2025 steht ganz im Zeichen von Zuversicht, Gemeinschaft und der Suche nach neuer Kraft für den Alltag.

Nach der Messe sind die Frauen eingeladen zur Begegnung bei Getränken und Kleinigkeiten, ebenfalls im Forum Pax Christi.

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung bei Gertrud Koenen (02832-404924) oder Waltraud Lemken (E-Mail: lemken-kevelaer@t-online.de) wünschenswert.