Regionalliga-Herren marschieren weiter

Nach zuletzt zwei 3:0-Siegen empfing der Kevelaerer SV den TV Hörde in der heimischen Halle. Die Duelle beider Teams waren in der Vergangenheit stets hart umkämpft – in der vergangenen Saison wurden beide Aufeinandertreffen erst im fünften Satz entschieden. Und auch die Hörder reisten in guter Form an, denn auch sie hatten ihre letzten beiden Spiele jeweils mit 3:0 gewonnen.

Für beide Mannschaften ging es darum, sich von den Abstiegsrängen abzusetzen. Und diesem Anspruch wurde das Aufeinandertreffen voll gerecht. Die Halle war am Nikolaustag prall gefüllt. Über 100 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen, um das Team zu unterstützen und sorgten, angeführt von den trommelnden Spielern der zweiten Mannschaft, von Beginn an für großartige Stimmung.

Der KSV erwischte im ersten Satz den besseren Start und zwang den Gegner aus Dortmund beim Stand von 14:9 zur ersten Auszeit. Den Vorsprung gab das Team nicht mehr ab und brachte den Satz souverän mit 25:17 ins Ziel.

Der zweite Satz begann jedoch mit einigen Unkonzentriertheiten, sodass Trainerin Heike Thyssen bei 2:6 zur Auszeit griff, um ihre Mannschaft wachzurütteln. Mit Erfolg: Der Rückstand wurde schnell egalisiert und in eine Führung verwandelt. Zuspieler Ben Köllner setzte alle Angreifer gut ein, sodass der KSV auf allen Positionen punktete. Am Ende kam Hörde zwar noch einmal heran, doch Kevelaer behielt die Nerven und sicherte sich den Satz mit 25:22 und damit bereits den ersten Punkt.

Doch das Team wollte mehr. Zu Beginn des dritten Satzes spielte sich der KSV in einen Rausch. Nahezu fehlerfrei konnten sich die Kevelaerer eine schnelle 10:2-Führung erspielen. Der Block stand ein ums andere Mal hervorragend und sorgte für zahlreiche Punkte. Auch der TV Hörde trug mit vielen Aufschlagfehlern zum Verlauf bei, sodass der Satz ungefährdet mit 25:14 an Kevelaer ging.

Für den KSV spielten R.Thyssen, M. Thyssen, Booms, Novak, Engel, Peter, Giesen, Köllner, Reiners, Neuendorf, Nobbers und Trataris.

Nach neun Punkten aus den vergangenen drei Spielen rangiert der KSV nun mit 13 Punkten auf dem siebten Platz der Regionalliga.

In der Landesliga reiste der KSV II zum Tabellenschlusslicht vom ART Düsseldorf IV. Hier wurden die Spieler von Coach Peter Herbe ihrer Favoritenrolle voll und ganz gerecht. In einem einseitigen Spiel gewannen sie mit 25:14, 25:19 und 25:15. Lediglich im zweiten Satz musste man kurzzeitig einen 2:5 Rückstand aufholen. Wenn nötig waren alle Spieler konzentriert dabei und mit teilweise tollen Abwehraktionen, insbesondere von Eike Koop, konnte auch das Publikum unterhalten werden.

Die Überlegenheit nutzte der KSV II auch für einige Spielerwechsel. Hier kam es zu keinem Bruch im Spielaufbau und alle Spieler integrierten sich problemlos in die Mannschaft.

Im nächsten Ligaspiel am 21.12.2025 kommt es dann zum vorentscheidenden, ersten Spiel der Rückrunde. Dort wird der KSV II auf den Spitzenreiter der Eintracht Spontent II treffen und es werden die Weichen gestellt, welche Mannschaft, im Kampf um den ersten Tabellenplatz, die besseren Karten hat. Es spielten: Broeckmann, Janßen, Verhoeven, Ophey, Kannenberg, Eyll, Koop, Herbe, van Meegen und Bergers.

In der Bezirksliga musste sich die dritte Mannschaft klar dem Moerser SC IV geschlagen geben. Das Team musste dabei auf ihren starken Angreifer Kilian Prast verzichten, welcher verletzungsbedingt nur als Trainer zur Verfügung stand. Die ihm zur Verfügung stehenden sieben Spieler konnten nur in Ansätzen mit dem MSC mithalten. Mit 25:18 und 25:12 gehen die ersten beiden Sätzen an Moers. Im dritten Satz wechselte der MSC auf einigen Positionen, was den KSV besser ins Spiel brachte. Doch auch hier konnte der MSC einen kleinen Vorsprung zum 25:23 ins Ziel retten. Der KSV III kam zu keinem Satzgewinn und unterlag mit 0:3. In diesem Spiel waren Mainik, Lemken, Lapschies, Jahn, Holl, Hiep und Borrenbergs aktiv.

In einem Spitzenspiel der Bezirksklasse der Frauen standen sich der Kevelaerer SV und der TuS Baerl II gegenüber. Baerl hatte den besseren Start. Auch schöne Blockpunkte durch Hannah Prüßing-Ordoñez und Isabelle Boßer oder intelligente Angriffe von Mariam Kurtskhalidze konnten nicht verhindern, dass der TuS den ersten Satz mit 25:11 gewann. Die folgenden Sätze gestalteten sich nun aber ausgeglichen.

Im zweiten Satz brachte eine Aufschlagserie von Jacqueline Keurhorst die Vorentscheidung für das 25:20. Satz drei war geprägt von einem stetigen Wechsel der Führung. Zum Ende des Satzes hatte es der KSV, beim Stand von 22:19, in der eigenen Hand, aber Baerl kämpfte sich wieder heran und nutzte seinen ersten Satzball zum 26:24 Satzerfolg. Es blieb spannend.

Im vierten Satz kann sich Baerl erst leicht absetzen, eher eine Aufschlagserie von Gianna van Husen den KSV wieder in Front brachte. Diesen Vorsprung rettete der KSV auch zum 25:22 ins Ziel.

Nach dem erneuten Satzausgleich musste der Tie-Break die Entscheidung bringen. Nach ausgeglichenem Start konnte sich der KSV, nach dem Seitenwechsel, absetzen. Angriffe von Gianna van Husen und Mila Ermers ließen die Kevelaerer Damen jubeln. Der letzte und fünfte Satz ging mit einem Punktestand von 15:11 an den KSV. Mit diesem 3:2 Erfolg verteidigte der KSV seinen ersten Platz und bleibt weiterhin ungeschlagen.

Es spielten: van Husen, Backes, Platen-Moreno, Mosig, Boßer, Kurtskhalidze, Ermers, Peters, Prüßing-Ordoñez, A.Slobitchuk, N.Slobitchuk, Keurhorst und Vennhoff.

Am kommenden Sonntag, 17 Uhr wird, neben dem Jugendspieltag, das Finale des Kreispokals der Herren in der Dreifachsporthalle des Schul- & Sportzentrum Hüls ausgetragen. Dazu haben sich in diesem Jahr die Zweit- und Drittvertretung des KSV qualifiziert. Der Sieger dieser Partie ist automatisch qualifiziert für die erste Runde des Bezirkspokals. Zuschauer sind natürlich gerne willkommen.

Ergebnisse

Regionalliga Männer: Kevelaerer SV – TV Hörde 3:0

Landesliga Männer: ART Düsseldorf IV – Kevelaerer SV II 0:3

Bezirksliga Männer: Moerser SC IV – Kevelaerer SV III 3:0

Bezirksklasse Frauen: Kevelaerer SV – TuS Baerl II 3:2

Vorschau

Bezirksliga wU18: So, 14.12.2025, 11:00 Uhr, Kevelaerer SV – VT Kempen / 14:00 Uhr, F.C. Rot-Weiss Moers – Kevelaerer SV, Dreifachsporthalle Schul- & Sportzentrum Hüls

Bezirksliga mU18: So, 14.12.2025, 10:00 Uhr, TSV Viktoria Mülheim – SG Kevelaer-Weeze / 11:30 Uhr, SG Kevelaer-Weeze – MTV Rheinwacht Dinslaken, Sporthalle Ludwig-Wolker-Straße in Mülheim

Kreispokal Final Männer: So, 14.12.2025, 17:00 Uhr, Kevelaerer SV III – Kevelaerer SV II, Dreifachsporthalle Schul- & Sportzentrum Hüls