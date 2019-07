Regensburger Domspatzen wieder in Kevelaer

Kevelaer erhält im kommenden Herbst wieder prominenten Chorbesuch: Die Regensburger Domspatzen werden im Rahmen ihrer diesjährigen Herbsttournee am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, in der Basilika St. Marien Kevelaer ein Konzert singen. Wie Chordirektor Romano Giefer erläutert, werden für den Aufenthalt der rund 60 Sänger jetzt Gastfamilien in Kevelaer und der näheren Umgebung gesucht. Auch der Kartenvorverkauf beginnt in diesen Tagen.

Nach ihrem Gastspiel im Jahr 2015 kommen die Regensburger Domspatzen erneut nach Kevelaer. Romano Giefer führt dies auf die positiven Erfahrungen vor vier Jahren zurück: „Der Chor hat bei uns ideale Tourneebedingungen angetroffen, die Jungen haben sich in unseren Gastfamilien sehr wohl gefühlt und das Konzert war schon lange im Voraus ausverkauft. Es wird eines der ersten Konzerte des Chores unter Leitung des neuen Domkapellmeister Christian Heiß sein, darauf freue ich mich persönlich sehr.“

Für den eintägigen Aufenthalt des Chores in Kevelaer werden nun Gastfamilien gesucht, die

bereit sind, einen oder zwei Domspatzen im Alter zwischen 8 und 18 Jahren für eine Nacht

aufzunehmen und zu verpflegen. Die Verpflichtung besteht darin, jedem Knaben ein normales Bett zur Verfügung zu stellen – Luftmatratzen sind nicht ausreichend, wobei durchweg die Knaben zu zweit in einem Zimmer in getrennten Betten übernachten können. Außerdem besteht folgender Betreuungs- bzw. Verpflegungsbedarf: nach der Ankunft in Kevelaer am Konzerttag mittags werden die Knaben durch die Gasteltern von der Basilika St. Marien abgeholt. Der genaue Zeitpunkt wird den Gasteltern rechtzeitig mitgeteilt. Sie bekommen bei den Gasteltern eine warme Mittagsmahlzeit, haben Gelegenheit zur Mittagsruhe, nehmen nachmittags einen kleinen Imbiss und abends vor der Probe ein leichtes Abendessen. Die Gasteltern bringen dann die Sänger zur Probe, die unmittelbar vor dem Konzert stattfindet. Nach dem Konzert holen die Gasteltern die Sänger von der Kirche ab und bereiten bei Bedarf noch einen kleinen Imbiss. Am nächsten Morgen frühstücken die Sänger bei den Gasteltern und werden dann von ihnen wieder zur Busabfahrt gebracht. Manche Gasteltern geben dann noch ein kleines „süßes“ Reiseproviant-Päckchen mit.

Pro aufgenommenen Domspatz bekommen die Gasteltern eine Gutschrift von 15 € beim Kauf einer Eintrittskarte. Sie zahlen für die Erwachsenenkarte dann nur 14 € anstatt 29 €. Die Kinder der Gasteltern erhalten freien Eintritt. Die ermäßigten Eintrittskarten und die

Freikarten werden von der Tourneeleitung zugesandt. Der Veranstalter benötigt natürlich

eine Planungssicherheit: Meldungen zur Bereitschaft der Aufnahme sollten nur aus

zwingenden Gründen zurückgenommen werden.

Anmeldeformulare



Anmeldformulare für die Gastfamilien sind erhältlich über das Büro der Basilikamusik unter 02832/9338-108 und liegen an allen Schriftenständen in der Basilika St. Marien sowie an der Pforte des Priesterhauses aus.

Karten gibt es ab sofort an der Pforte des Priesterhauses oder online über www.basilikamusikkevelaer.de .