Sie kommen seit 375 Jahre nach Kevelaer und der schönste Ort in der Kerzenkapelle (in der Mitte des Korridors) ist noch immer reserviert für die Reeser Opfer Kerze. Pfarrer Johannes Staelenus aus Rees führte 1643 die erste Reeser Prozession nach Kevelaer. Der Platz vor der Basilika wird nach ihm „Johannes-Stalenus-Platz“ genannt. In diesem Jahr möchten das die Reeser groß feiern…



Sie kommen seit 375 Jahre nach Kevelaer und der schönste Ort in der Kerzenkapelle (in der Mitte des Korridors) ist noch immer reserviert für die Reeser Opfer Kerze. Pfarrer Johannes Staelenus aus Rees führte 1643 die erste Reeser Prozession nach Kevelaer. Der Platz vor der Basilika wird nach ihm „Johannes-Stalenus-Platz“ genannt. In diesem Jahr möchten das die Reeser groß feiern.

Die Gemeinde St. Irmgardis Rees will sich am 25. und 26. August wieder in Bewegung setzen, um die 376. Pilgerreise Rees-Kevelaer-Rees durchzuführen. „Diese sehr alte Tradition ist besonders denkwürdig aufgrund der schönen runden Zahl und des attraktiven Festprogramms“, erklärt Cheforganisator Stef Beumer. „Wir arbeiten an eine…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.