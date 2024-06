Real Hot Chili Peppers spielen im Achterhoek

Der Vorstand des Vereins „Natur und Kultur im Achterhoek“ freut sich, die Freunde guter Rockmusik wieder einmal zum Abrocken in die alte Feldscheune im Achterhoek einladen zu können. Die Band spielt sich bereits warm und die Tickets liegen frisch gedruckt bereit, um gebucht zu werden, so der Vorstand. „The Real Hot Chili Peppers“ ist eine „The Red Hot Chili Peppers“-Coverband aus Deutschland – gegründet im Jahr 2017, von vier professionellen Musikern, die sich mit diesem neuen Projekt einen Traum verwirklichen: Mit voller Energie die besten Songs der Red Hot Chili Peppers live auf der Bühne zelebrieren!

Man muss kein ausgesprochener Fan sein, um die größten Hits der Chili Peppers zu kennen, wie z.B. „Can´t Stop“, „Under the Bridge“ oder „Give it Away“, immerhin zählt das Original zu den populärsten Rockbands aller Zeiten und ist in der „Rock´n´Roll Hall of Fame“ vertreten. Mit den Real Hot Chili Peppers hat man nun die Möglichkeit, eine bunte und actionreiche Show zu sehen, die dem Original sehr nahe kommt. 30 Jahre Bandgeschichte der Chili Peppers bieten einen gigantischen Fundus an Songs unterschiedlicher Stilistiken und machen einen Gig mit dieser Tribute-Band zu einem spannenden und abwechslungsreichen Konzerterlebnis.

Konzertdaten: Samstag, 29.06.2024, Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, Eintritt: 12 Euro, max. 120 Karten, Achterhoeker Schulweg 22. Parken: Hinter dem Hof auf der Wiese (ist ausgeschildert). Kein garantierter Sitzplatz. Nicht von jeder Ecke in der Scheune ist 100% Sicht gegeben.

Vorverkauf: Tickets wie auch im letzten Jahr im Bücherbogen auf der Hochstraße in Sonsbeck.

Zusätzlich können Tickets an der Abendkasse hinterlegt werden, wenn die Ticketgebühr vorab per Paypal an info@nuk-achterhoek.de bezahlt wurde. „In diesem Fall bitte als „Freund“ überweisen, da sonst Gebühren fällig werden und die Reservierung von uns nicht ausgeführt wird. Überweist ihr nicht als „Freund“, senden wir die Summe wieder zurück und die Reservierung ist hinfällig“, erklärt der NuK-Vorstand hierzu.

Zudem können die Tickets auch in der Geschäftsstelle erworben werden. Hierfür bitte einen Termin vereinbaren, bzw. kurz Bescheid sagen, wann sie abgeholt werden sollen. Dafür reicht eine Mail an: info@nuk-achterhoek.de.

Während des Stammtisches am 06.06.2024 im Achterhoek Südwest, besteht ebenfalls die Möglichkeit, sich mit Tickets zu versorgen.