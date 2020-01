Raus mit den Tannenbäumen

Bei durchaus frischen Morgentemperaturen versammelten sich gut zwei Dutzend Jugendliche und Mitglieder der katholischen Landjugend am Neuen Markt in Winnekendonk, um übrig gebliebene Tannenbäume einzusammeln. Drei Trecker mit Anhänger standen am Platz. „Wir verteilen uns gleich auf die Hänger. Die große Karre fährt nach Schravelen, die beiden kleinen durch Winnekendonk“, erläuterte Daniel Maaßen. „Ich hab schon dreimal mitgemacht, das ist einfach eine lustige Aktion“, fand die 18-jährige Zoe Hoverath. „Gutes tun und Spaß haben“, war das Motto der gleichaltrigen Kerstin Blenkers...