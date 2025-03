Neue „Kultur-Kasse“. Die Tourist-Info wandert in den Solegarten. Raus aus dem Rat- und rein ins Bühnenhaus

/ von Michael Nicolas

Ab 1. April 2025 eröffnet die neue Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus, erklären Alina Peters und Hendrik Görtz vom Kevelaer Marketing. Foto: Wallfahrtsstadt Kevelaer

Um mögliche Einsparpotenziale im Kultur- und Marketingbereich hat die Politik lange gerungen. Ein Beispiel, über das lange diskutiert wurde, war der Vorschlag der CDU, die Tourist-Information im Rathaus zu schließen und ins Empfangsgebäude am Solegarten St. Jakob zu verlegen. Nun geht‘s an die Umsetzung.

Den Ticketverkauf will man aber nicht so ganz an den Stadtrand verbannen: Ab dem 1. April 2025 wird im Konzert- und Bühnenhaus eine neue „Kultur-Kasse“ eröffnet, die exklusiv Eintrittskarten für Veranstaltungen in der „Guten Stube“ anbietet.

„Diese zentrale Anlaufstelle ermöglicht es Kulturinteressierten, bequem Tickets für die Vielzahl an Konzerten, Theateraufführungen und anderen Events im Haus zu erwerben“, heißt es vom Kevelaer Marketing. Die Vorverkaufsstelle soll von Montag bis Donnerstag jeweils von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 15 Uhr geöffnet sein.

„Mit der neuen Kultur-Kasse wollen wir den Service für Bürger und Touristen weiter verbessern und den Zugang zu unseren vielfältigen kulturellen Angeboten noch einfacher gestalten“, erklärt Hendrik Görtz, Bereichsleiter Kultur des Kevelaer Marketings.

Es ist ja auch durchaus nachvollziehbar, dass Karten am Veranstaltungsort selbst angeboten werden, selbst wenn der Online-Verkauf stark zugenommen hat und der Anteil wohl weiter w…