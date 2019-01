Ein modernisierungsbedürftiges Haus, das seinen in die Jahre gekommenen Bewohnern zu groß geworden ist, die aber keine Erben haben. Eine junge Familie, die dieses Haus zum halben Preis erwirbt und modernisiert. Eine moderne Wohnanlage für Senioren, in das die ehemaligen Hausbesitzer im Gegenzug vergünstigt lebenslang einziehen dürfen. Das ist, knapp umrissen, die Idee, für die der Kevelaerer Gottfried Mülders im vergangenen Jahr geworben hatte (das KB berichtete). Das KB sprach mit dem früheren Rendanten von St. Marien, was aus seiner Idee geworden ist.