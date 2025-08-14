Rasenmähroboter entwendet

An der Örtlichkeit “Am Hegerath” in Kevelaer kam es im Zeitraum von Montag, 11. August 2025, 17 Uhr bis Mittwoch,13. August 2025, 16.30 Uhr zu einem schweren Diebstahl.

Ein oder mehrere unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu einem Privatgrundstück, entwendeten von der Gartenfläche einen Rasenmähroboter (Hersteller: Ambrogio) und entfernten sich dann von der Örtlichkeit.

Die Kripo Goch nimmt Zeugenhinweise unter 02823 1080 entgegen.