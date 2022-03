Räuber Hotzenplotz kommt ins Bühnenhaus

Diejenigen, die am Sonntag, 27. März 2022, um 15 Uhr mit ihren Kindern ein besonderes Theaterstück erleben möchten, sollten sich für „Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ unbedingt Eintrittskarten sichern. Denn Otfried Preußlers Tochter hat das Theaterskript rund um die Idee, Hotzenplotz auf den Mond zu schicken, im Nachlass ihres Vaters gefunden und veröffentlicht. Jetzt präsentiert die Burghofbühne Dinslaken das Stück im Bühnenhaus.

Darum geht’s: Kasperl und Seppel haben es mit der Hilfe von Fee Amaryllis geschafft, einen geflüchteten Dieb, den berüchtigten Räuber Hotzenplotz, zu überlisten und einzusperren. Dieser schafft es jedoch relativ schnell, wieder aus dem Gefängnis auszubrechen. Den beiden Jungen, die sich für ihren Erfolg schon heldenhaft gefeiert hatten, bleibt nichts anderes übrig – sie müssen erneut versuchen, Räuber Hotzenplotz zu schnappen. Am liebsten würden die beiden den Verbrecher auf den Mond schießen. Die verrückte Idee soll Wirklichkeit werden. So schmieden Seppel und Kasperl einen Plan und entwickeln eine richtige Mondrakete, mit der sie versuchen, den berühmten Ganoven ein weiteres Mal in die Falle zu locken.

Die Räubergeschichte ist ein liebevoller Kinderspaß mit Popmusical-Elementen, Rap-Einlagen von Kasperl und Seppel und sogar der Hotzenplotz trällert ein Liedchen. Das Theaterstück ist für Interessierte ab vier Jahren geeignet. Eintrittskarten können zum Preis von vier Euro in der Tourist Information im Rathaus oder per Telefon unter 02832 / 122-991, erworben werden. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der 3G-Regel statt.