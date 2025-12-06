Rätselfreude auf dem Kevelaerer Krippenmarkt

Mit dem Kevelaerer Stadtspiel als „Krippenmarkt“-Edition können Klein und Groß die Wallfahrtsstadt auf eine neue, spielerische und zugleich besinnliche Weise entdecken.

Start des liebevoll gestalteten Stadtspiels ist an der Tourist Information auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. Die Teilnehmenden werden mit einem kostenlosen Rätselheft in dem das „KeveLama“ als Engel auftritt, ausgestattet. Dieses spielt sich auf der Veranstaltungsfläche vom „Kevelaerer Krippenmarkt“, auf dem Kapellenplatz und dem Luxemburger Platz, ab. Auf der Route warten verschiedene kleine Aufgaben zum Ankreuzen und Rätseln: Mal gilt es, herauszufinden in welcher Farbe der Engel auf dem „Krippenmarkt“ leuchtet, die Tiere der lebensechten Krippe zu erforschen oder eine Figur auf der großen Holzpyramide zu entdecken.

Zwischendurch erzählen kurze Texte im Heft einiges über die Geschichte der Adventszeit, weihnachtliche Bräuche und die besondere Atmosphäre auf dem „Kevelaerer Krippenmarkt“. So verbindet das Stadtspiel spielerische Elemente mit Momenten der Besinnung – und lädt dazu ein, den Zauber der Weihnachtszeit in Kevelaer bewusst zu erleben. „Die ‚Krippenmarkt‘-Edition des Kevelaerer Stadtspiels führt nicht nur über den gemütlichen Markt, sondern zeigt auch den besonderen Kapellenplatz und bringt die Weihnachtsgeschichte nah“, sagt Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin vom Kevelaer Marketing.

Wer alle Stationen erfolgreich meistert und das richtige Lösungswort herausgefunden hat, kann sich am Ende des Rundgangs an der Tourist Information eine kleine Überraschung abholen.

Das Rätselabenteuer eignet sich ideal für Familien, Schulklassen, Freundesgruppen oder Besuchende die die Wallfahrtstadt Kevelaer auf eine neue Weise kennenlernen möchten.