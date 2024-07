Radmuttern an PKW gelöst

An der Straße “Kastanieneck” in Kevelaer kam es im Zeitraum von Dienstag, 9. Juli 2024, 21 Uhr und Mittwoch, 10. Juli 2024, 6 Uhr, kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr.

Eine 33-jährige Frau aus Kevelaer fuhr nach dem genannten Tatzeitraum mit einem schwarzen Renault Clio los und nahm dabei ein ungewohntes Geräusch am Fahrzeug war. Die Frau stoppte die Fahrt und musste bei der Kontrolle des Wagens feststellen, das am vorderen linken Reifen mehrere Radmuttern gelöst worden waren. Eine weitere Radmutter fehlte komplett.

Im Zuge der Ermittlungen sucht die Polizei nun nach Zeugen aber auch nach möglichen weiteren Personen, bei den Radmuttern an Fahrzeugen gelöst und/oder entfernt wurden. Hinweise nimmt die Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen.