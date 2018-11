Einbruch bei Gärtnerei in Wetten

Wie die Polizei heute mitteilt, brachen in der Zeit zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Freitag (9. November 2018), 8.30 Uhr, unbekannte Täter auf dem Grundstück einer Gärtnerei an der Straße Walbecker Dyck in ein Gewächshaus ein. Die Täter entwendeten von dort einen sieben Jahre alten gelben Radlader der Marke Wacker WL37.

Hinweise zu verdächtigen Personen erbittet die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080.