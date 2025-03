Radfahrerin stürzt

Am Freitag, 14. März 2025, gegen kurz vor 12 Uhr war eine Radfahrerin auf dem Parkplatz eines Gartencenters auf der Straße Am Schleußgraben unterwegs. Als vor ihr ein grauer PKW rückwärts aus einer Parklücke fahren wollte, musste die Frau nach eigenen Angaben bremsen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei kam sie zu Fall. Ein Zeuge und der Fahrer sowie eine Beifahrerin aus dem grauen PKW kamen ihr zu Hilfe. Zunächst versicherte die Frau den Anwesenden, dass es ihr gut gehe. Die Insassen aus dem grauen Wagen setzten ihren Weg fort. Später am Tag stellte sich jedoch heraus, dass die Radfahrerin bei dem Sturz einen Bruch erlitten hatte. Nach ihren Angaben handelte es sich bei dem PKW um einen Mercedes Kombi. Sie beschreibt den Fahrer als ca. 1,70m groß, mit grauen Haaren und einem älteren Erscheinungsbild. Er sei etwas stämmiger gewesen.

Der Fahrer des Mercedes und der erwähnte Zeuge werden gebeten, sich bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 zu melden.