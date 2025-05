Radfahrerin fährt gegen Schild

Eine 44-jährige Frau aus Kevelaer verletzte sich am Donnerstag, 1. Mai 2025, gegen 20 Uhr schwer, als sie im Einfahrtsbereich eines Supermarktes am Antwerpener Platz erst gegen den Bordstein und dann gegen ein Schild fuhr. Sie stürzte und wurde schwer verletzt durch den Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt. Da sich vor Ort Verdachtsmomente auf vorherigen Alkoholkonsum ergeben hatten, wurde der Frau eine Blutprobe entnommen. Bei der zuerst eintreffenden Rettungswagenbesatzung hatte sich ein Zeuge gemeldet, der den Unfall gesehen hat, allerdings bei Eintreffen der Polizei nicht mehr vor Ort war. Dieser Mann wird gebeten, sich bei der Polizei in Geldern unter Telefon 02831 1250 zu melden.