Radfahrer stürzt – schwer verletzt

Am Dienstag, 28. Januar 2025, wurde die Polizei kurz nach 13 Uhr über einen gestürzten Radfahrer auf der Straße Gelder Dyck (B 9) in Kevelaer-Wetten informiert. Der 59-jährige Mann aus Kevelaer war nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Fremdeinwirkung auf dem Radweg gestürzt. Dabei zog er sich Kopfverletzungen zu, der Notarzt konnte vor Ort eine Lebensgefahr nicht ausschließen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Duisburger Klinik geflogen. Zwischenzeitlich wurde bekannt, dass keine Lebensgefahr mehr besteht. Da sich Verdachtsmomente auf den vorherigen Konsum von Alkohol ergeben hatten, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Das VU-Team (Verkehrsunfall-Aufnahmeteam) der Polizei Kleve war zur Unfallaufnahme ebenso eingesetzt wie der Opferschutz der Polizei, der die Benachrichtigung der Angehörigen übernahm. Die weiteren Ermittlungen werden durch das Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern durchgeführt. Die B 9 war für die Landung des Rettungshubschraubers und die Aufnahme des Patienten für etwa 40 Minuten gesperrt.