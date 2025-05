Radfahrer kollidiert mit Ampelmast und verletzt sich schwer

Am Donnerstag, 29. Mai 2025, Christi Himmelfahrt, kam es gegen 18.15 Uhr zu einem Alleinunfall eines Pedelec-Fahrers an der Kreuzung Twistedener Straße/Weller Landstraße. Ein 21-jähriger Mann aus Weeze befuhr die Twistedener Straße in Richtung Kevelaer. Er missachtete die rotlichtzeigende Ampel bei der Querung der Weller Landstraße und kollidierte in der Folge mit einem Ampelmast. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit dem Rettungsdienst einem Krankenhaus zugeführt werden. Ein durchgeführter Atemalkohol-Test ergab den Verdacht einer erheblichen Alkoholisierung, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen werden musste.