Radfahrer angefahren

Auf der Uedemer Straße (L 362) im Grenzbereich der Gemeinden Uedem und Kevelaer wurde am Dienstag, 9. Juli 2024, gegen 7.40 Uhr unterhalb der Autobahnunterführung der BAB 57 ein Pedelec-Fahrer angefahren.

Er befuhr die Uedemer Straße, aus Richtung Kevelaer-Kervenheim kommend, in Richtung Steinbergen. In Höhe der Unterführung wurde er von einem in gleicher Richtung fahrenden PKW am Hinterrad touchiert und kam daraufhin zu Fall. Der PKW, von dem bisher nur bekannt ist, dass es sich um einen dunklen Opel Corsa handeln soll, fuhr, ohne anzuhalten, weiter in Richtung der Straße Steinbergen.

Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt, sein Pedelec beschädigt. Das Verkehrskommissariat der Polizei in Kleve hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum flüchtigen Fahrzeug bzw. zu dessen Fahrer oder Fahrerin zum Unfallzeitpunkt machen können. Auch ein Ersthelfer, der dem Radfahrer vor Ort half, vor Eintreffen der Polizei allerdings weiterfahren musste, wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise bitte unter Telefon 02821 5040.