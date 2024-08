Rad vs. Kunst rund um Kevelaer

Bei einer Gästeführung durch Kevelaers Innenstadt gibt es viel zu entdecken. Doch rund um Kevelaer gibt es noch einiges mehr zu sehen, was fußläufig nicht direkt zu erreichen ist. Deshalb hat sich das Gästeführungsteam eine schöne Radroute entlang vieler Sehenswürdigkeiten ausgedacht. Zwei Gästeführerinnen schwingen sich aufs Rad und unterhalten alle Interessierten mit spannenden Details und Wissenswertem zu Kevelaers Umgebung.

Das erste Highlight der Radtour liegt bereits im Treffpunkt. Denn der Solegarten St. Jakob hat viel zu bieten. „Am Gradierwerk oder im Inhalatorium kann vor Beginn der Fahrradtour noch einmal tief durchgeatmet werden. Und an heißen Tagen sorgen die Kneipp-Becken für eine Abkühlung“, weiß Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing. Das zweite Ziel ist die Hubertuskapelle auf Keylaer. Vorbei an Feldern und durch die schöne niederrheinische Landschaft geht es weiter zur Burg Kervenheim und zu historischen Gebäuden in Winnekendonk. Nach circa 2,5 Stunden und 25 zurückgelegten Kilometern kommen die Teilnehmenden wieder am Ausgangspunkt ihrer Tour an.

Was wird für die Fahrradtour benötigt? Ein verkehrstaugliches Fahrrad, Fahrradhelm für die eigene Sicherheit, Verpflegung, Neugier und natürlich gute Laune. Los geht es am Samstag, 7. September, um 14 Uhr am Informationsgebäude am Solegarten St. Jakob. Die Tour ist kostenfrei und wird von zwei Gästeführerinnen begleitet. Es ist jedoch eine Voranmeldung erforderlich. Die Anmeldung ist in der Tourist Information am Peter-Plümpe-Platz, im Informationsgebäude am Solegarten, per E-Mail an tourismus@kevelaer.de oder unter 02832 122-991 bzw. -992 möglich.