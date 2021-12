Quiz im Löwen spendet für Verein St. Nikolaus

Für ihre letzte Veranstaltung in 2021 hatten sich die Organisatoren des beliebten „Quiz im Löwen“ ein besonderes Format einfallen lassen: Ein „Ladies-Spezial“ und ein „Herrenabend“ sorgten in geschlechtergetrennten Runden für rauchende Köpfe. Aus den beiden Veranstaltungen geht nun eine Spende hervor, über die sich der Verein „St. Nikolaus“ freuen darf.

Wie gewohnt, waren auch diese Veranstaltungen des „Quiz im Löwen“ dank der Unterstützung der Firma Edeka Brüggemeier kostenlos. Am Ende der Quizrunden machte lediglich ein Sparschwein die Runde – mit der Bitte um eine Spende. Die Organisatoren Stefan Spittmann und Dirk Winkels freuen sich, nun einen Spendenscheck in Höhe von 2.000 Euro an den Verein „St. Nikolaus“ überreichen zu können.

Nachdem Wilhelm Stassen und Laszlo Martens über die Hippotherapie berichtet hatten, bei der sich der Verein im Rahmen einer Reittherapie für behinderte Kinder einsetzt, sei schnell klar gewesen, diese Aktion unterstützen zu wollen, berichten Spittmann und Winkels. Bei der Therapie werden Kinder mit körperlichen Entwicklungsstörungen und Verhaltensproblemen behandelt.