Quiz im Löwen spendet an Runden Tisch Flüchtlinge

Die Quiz-Abende im „Goldenen Löwen“ haben sich inzwischen zu einem festen und vor allem beliebten Veranstaltungsformat in der Wallfahrtsstadt entwickelt. Und nicht nur diese Tradition wollen die Veranstalter Dirk Winkels und Stefan Spittmann nun mit neuen Terminen fortsetzen. Nach der jüngsten Ausgabe des Quiz-Abends spenden die beiden 1.500 Euro an den „Runden Tisch Flüchtlinge e.V.“ aus Kevelaer. In der Vergangenheit haben unter anderem die Kevelaerer Tafel sowie der Verein „St. Nikolaus“ eine Spende erhalten.

Wer sich Plätze für die kommenden Ausgaben des „Quiz im Löwen“ (7.+8. Oktober 2022 und 9.+10. 2022 Dezember) sichern möchte, kann sich ab sofort über Facebook oder per Mail an quizimloewen@gmail.com anmelden.