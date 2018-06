Große Erfolge wollen wiederholg werden: Am Freitag, 29. Juni, werden im Hotel „Goldener Löwe“, Amsterdamer Straße 13, erneut die Köpfe rauchen. Um 19.30 Uhr startet die zweite Auflage der Veranstaltungsreihe „Quiz im Löwen“.

Nach dem überwältigendem Erfolg der ersten Veranstaltung, bei dem sich 19 Rateteams mit insgesamt 88 „Besserwissern“ über 48 Fragen die Köpfe zerbrachen, war die Resonanz bei den Anmeldungen so groß, dass die Termine am 29. Juni und 28. September bereits jetzt schon ausgebucht sind. Wer am 23. November am vierten „Quiz im Löwen“ teilnehmen möchte, sollte sich zeitnah und ausschließlich auf der Facebook-Seite: „Quiz im Löwen“ oder per E-Mail an quizimloewen@gmail.com anmelden.

Beim Novemberquiz gibt es noch freie Plätze

Der Trend „Pubquiz“ ist von Großbritannien zu uns nach Deutschland gekommen. Das Pubquiz, zu Deutsch „Kneipenquiz“, ist eine weit verbreitete britische Tradition: Dort trifft man sich in einer Gaststätte und tritt gegeneinander bei unterschiedlichsten Quizfragen an. Die Kevelaerer Initiatoren Dirk Winkels und Stefan Spittmann fanden diese Tradition gut genug, sie auch in Kevelaer zu etablieren.

Für die Kevelaerer Version, das „Quiz im Löwen“, können sich Rateteams von zwei bis sechs Personen in sechs verschiedenen Wissensgebieten mit anderen Teams messen. Natürlich sind auch Einzel-Ratefüchse, die kein Team stellen können, herzlich eingeladen.

Schnell war bei den ersten Planungen der „Goldene Löwe“ als Veranstaltungsort gesetzt – und der erste Quiz-Termin war ein überwältigender Erfolg. Die „Ratefüchse“ der ersten Stunde waren von der Organisation des Abends restlos begeistert und bedankten sich bei Dirk Winkels und Stefan Spittmann mit viel Applaus und stehende Ovationen (das KB berichtete). Nach diesem großen Dankeschön der ersten „Quizzer“ waren die nächsten Termine „gesetzt“ und das zweite Kneipenquiz schon am Veranstaltungsende ausgebucht.

Für die Verpflegung der Teilnehmer ist gesorgt

Dank der erneuten freundlichen Unterstützung der Firma Edeka Brüggemeier ist auch am zweiten Quiz-Abend für das leibliche Wohl gesorgt und die „Quiz-Wirtin“ Irmgard Baers sorgt mit ihrem Team dafür, dass die über den Rateschweiß verlorene Flüssigkeit direkt wieder aufgefüllt werden kann.