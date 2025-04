Mit einer fabelhaften Show entführte sie nach Hollywood „ Queen of Sand “ im Bühnenhaus

/ von Maxime Janine Fischer

Die Zuschauerinnen und Zuschauer wurden mit einem Sandbild begrüßt. Foto: MJF

Eine Zutat reicht aus, um einen ganzen Saal voller neugieriger Menschen zum Staunen zu bringen: Das Schiff aus Titanic, Darth Vader aus Star Wars oder die Skyline von New York City – all diese Bilder erschuf Irina Titova mit nur einem Element – einer Handvoll Sand.

Am Freitagabend, 11. April 2025, verzauberte die „Queen of Sand“ den vollbesetzten Saal des Konzert- und Bühnenhauses in Kevelaer. Mit einer kleinen Verspätung, die das Publikum dank bereitgestellter Snacks und Getränke mit Humor nahm, begann ein Spektakel, das man nur selten mit solcher beeindruckender Fertigkeit zu sehen bekommt.

Allein mit einer Handvoll Sand erschuf die Künstlerin auf einer Projektionsfläche unterschiedlichste Bilder, Landschaften und Objekte, die dann live auf eine große Leinwand übertragen wurden. Unter dem Titel „In 80 Bildern um die Welt“ zeigte Titova in ihrer Sandmalerei „die fabelhafte Welt der Filme“.

Die Geschichte folgt einem Mann auf seinem spannenden Weg durchs Leben – dabei taucht er ein in die bekanntesten und erfolgreichsten Filmszenen, von Star Wars über Titanic und Fluch der Karibik bis hin zu Narnia und Avatar. Mit atemberaubender Geschwindigkeit lässt die Sandkünstlerin ihre Bilder im Takt der Musik lebendig werden.

Begleitet wurde die Show von …